Жительница Сасова похитила подростка, обижавшего ее племянника

В сентябре 2020 года 25-летняя женщина узнала, что у ее 12-летнего родственника конфликт с соседом. Чтобы проучить школьника, она его похитила.

Жительница Сасова похитила 13-летнего подростка, который обижал ее племянника. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

В сентябре 2020 года 25-летняя женщина узнала, что у ее 12-летнего родственника конфликт с соседом. Чтобы проучить школьника, она заставила его сесть к ней с племянником в машину и стала запугивать тем, что отвезет в лес, привяжет к дереву и бросит.

Остановившись в безлюдном месте, женщина вывела мальчиков из машины, после чего ее племянник избил обидчика и потребовал прекратить его оскорблять. Затем подросток сел в авто с тетей и они уехали, велев соседу идти домой пешком. Через пару минут женщина все же позволила школьнику сесть в машину.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по пункту «д» части 2 статьи 126 УК, она признала вину. Материалы передали в суд.