WhatsApp запустил новую функцию
Для настольной версии мессенджера стали доступны голосовые и видеозвонки.
WhatsApp запустил новую функцию. Об этом
Для настольной версии мессенджера стали доступны голосовые и видеозвонки. Звонки работают для компьютеров на Windows и Mac в альбомной и портретной ориентации. В этом режиме WhatsApp всегда отображается поверх других открытых приложений.
Сейчас доступны звонки только для двух пользователей, В будущем возможно расширение функционала до групповых вызовов.