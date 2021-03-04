WhatsApp запустил новую функцию

Для настольной версии мессенджера стали доступны голосовые и видеозвонки.

WhatsApp запустил новую функцию. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Engadget.

Для настольной версии мессенджера стали доступны голосовые и видеозвонки. Звонки работают для компьютеров на Windows и Mac в альбомной и портретной ориентации. В этом режиме WhatsApp всегда отображается поверх других открытых приложений.

Сейчас доступны звонки только для двух пользователей, В будущем возможно расширение функционала до групповых вызовов.