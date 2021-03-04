Выявлены случаи «вечного» заражения коронавирусом

Речь идет о молодом человеке, мальчике и девочке дошкольного возраста. Об этом со ссылкой на портал medRxiv передает РИА Новости.

В мире зафиксировали первыи случаи «вечного» заражения коронавирусом. Об этом со ссылкой на портал medRxiv передает РИА Новости .

Американские исследователи из Университета Южной Калифорнии установили, что у троих пациентов следы вируса сохранялись более полугода. Речь идет о молодом человеке, мальчике и девочке дошкольного возраста. Все они больны лейкемией.

Специалисты считают, что люди с подорванной иммунной системой очень уязвимы перед COVID-19. Постоянное присутствие вируса в организме повышает вероятность того, что из-за новых мутаций он станет неуязвимым для антител, предположили врачи.