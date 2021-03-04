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Варламов: в Рязани жить хорошо не положено
По словам Варламова, рязанец по фамилии Иванов долго пытался выяснить, почему с улицы Ленинского Комсомола не вывозят скопившийся снег.

Блогер Илья Варламов написал о некачественной уборке снега в Рязани. Он отметил, что зима для местных служб, как обычно, настала неожиданно и напомнил, что город стал худшим в рейтинге по качеству уборки снега.

По словам Варламова, рязанец по фамилии Иванов долго пытался выяснить, почему с улицы Ленинского Комсомола не вывозят скопившийся снег.

«Сугробы, теперь все грязные, как лежали по краям дороги, сужая ее, так и лежат. Как при въезде во дворы были колеи, так и остались. Как был обледенелый снег на тротуарах, так и лежит», — описал он.

Когда мужчина обратился в мэрию, там ему ответили, что это «не положено».

«Да, представьте себе, у мэрии Рязани есть „титульный список“ улиц, с которых надо убирать снег. А на все остальные можно забить до весны! Весной ведь снег и сам растает, правда? Чего тогда напрягаться? — написал блогер. — Пускай люди ходят по колено в грязной каше, пускай бабушки с палочками падают на гололедице и ломают себе шейку бедра, пускай инвалиды сидят по домам, не в силах преодолеть даже двор на своих колясках, пускай количество ДТП вырастет раза в три».