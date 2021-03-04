В Рязани уничтожили 11 килограммов яблок
На Пятой базе, расположенной на проезде Шабулина, провели проверку. Об этом сообщил региональный Россельхознадзор.
На Пятой базе, расположенной на проезде Шабулина, провели проверку. Об этом сообщил региональный
Специалисты выяснили, что предприниматель Сериев продавал яблоки неизвестного происхождения. На товар весом более 11 килограммов не оказалось сопроводительных документов.
«Ввоз потенциально небезопасной партии яблок на территорию России запрещен», — напомнили в Россельхознадзоре.
Яблоки забрали и уничтожили на полигоне.