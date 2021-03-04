В Рязани пропал 27-летний мужчина

В последний раз его видели 22 февраля. Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефону 8 800 700 54 52, 112.

В Рязани пропал 27-летний Алексей Александрович Инкин. Об этом сообщили волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В последний раз мужчину видели 22 февраля, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: рост 170 сантиметров, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Был одет: красная куртка, синие джинсы, серые ботинки, серая вязаная шапка.

Всех, кто что-то знает о пропавшем, просят звонить по телефону 8 800 700 54 52, 112.