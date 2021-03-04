В Рязани подешевели мука и творог

Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

За неделю с 25 февраля по 1 марта в Рязани на 5,7% подешевели свежие огурцы. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.

Также цены снизились на пшеничную муку (на 2,6%) и на жирный творог (на 1,6%).

Незначительно подорожали: