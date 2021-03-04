В Рязани подешевели мука и творог
Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
За неделю с 25 февраля по 1 марта в Рязани на 5,7% подешевели свежие огурцы. Данные мониторинга цен предоставил Рязаньстат.
Также цены снизились на пшеничную муку (на 2,6%) и на жирный творог (на 1,6%).
Незначительно подорожали:
- картофель;
- лук репчатый;
- куры охлажденные и мороженые;
- сосиски;
- сардельки;
- свинина (кроме бескостного мяса);
- колбаса полукопченая и варено-копченая;
- говядина (кроме бескостного мяса).