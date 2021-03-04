В Рязани напали на управляющего ТСЖ

В Рязани управляющего ТСЖ чуть не убили на рабочем месте. Инцидент произошел в Советском районе города, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В Рязани управляющего ТСЖ чуть не убили на рабочем месте. Инцидент произошел в Советском районе города, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что на работу к 39-летнему мужчине пришел его знакомый, с которым они с детства жили в одном доме. 41-летний мужчина был пьян и отказывался уходить, несмотря на просьбы управляющего.

Когда дебошира все же выпроводили, он сходил домой за ножом, вернулся и стал угрожать сотруднику ТСЖ расправой. Посетители смогли отвлечь пьяного мужчину, управляющий выбил из его рук нож и вызвал полицию.

В отношении 41-летнего рязанца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.