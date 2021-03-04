В России резко подорожали перелеты

Цены повысились из-за ограниченных рейсов за границу. Это спровоцировало подорожание билетов и на внутренние рейсы. Так перевозчики пытаются покрыть потери из-за отсутствия перелетов во время пандемии.

В России резко подорожали перелеты. Об этом сообщает «Коммерсант».

Цены повысились из-за ограниченных рейсов за границу. Это спровоцировало подорожание билетов и на внутренние рейсы. Так перевозчики пытаются покрыть потери из-за отсутствия перелетов во время пандемии.

В начале марта 2021 года средняя стоимость перелета за рубеж выросла на 55 процентов по сравнению с периодом 2019 года. Так, цены на перелет в ОАЭ выросли вдвое, в Грузию — в 2,5 раза, на Мальдивы — на 36 процентов, в Египет — на 29 процентов.

По внутренним рейсам стоимость авиабилетов приблизилась к докризисным. Например, билет из Москвы в Симферополь и обратно стоит 7 800 рублей. По сравнению с предыдущим значением цена выросла на 13,2 процента.