В России предложили дарить женщинам на 8 Марта тринадцатую зарплату

С такой инициативой в Госдуму обратились представители партии «Коммунисты России». В случае принятия закона Россия станет первой страной с таким правилом.

В России предложили дарить женщинам на 8 Марта тринадцатую зарплату. С такой инициативой в Госдуму обратились представители партии «Коммунисты России», передает РИА Новости .

Коммунисты предложили обязать работодателей накануне праздника выплачивать деньги в качестве социальной поддержки. Как рассказал председатель ЦК партии Максим Сурайкин, в случае принятия закона Россия станет первой страной с таким правилом.

«В среднем женщины-работницы в России получают меньше мужчин, как было и в СССР, — отметил Сурайкин. — Но если в советское время на предприятиях и в организациях этот праздник отмечался широко, то сегодня многие работодатели частного сектора его игнорируют».

Коммунист также добавил, что аналогичную меру социальной поддержки для мужчин можно предусмотреть на 23 февраля.