\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
-6°
Вск, 07
-5°
Пнд, 08
-6°
ЦБ USD 74.43 0.64 06/03
ЦБ EUR 88.93 -0.01 06/03
Нал. USD 74.20 / 74.90 14:32
Нал. EUR 88.55 / 89.25 14:32
Новости
Коронавирус
Публикации
Известны все пары плей-офф. Обзор 22-го тура НХЛ во второй группе «40+...
Игры Ночной хоккейной лиги продолжаются. О матчах 22-го...
4 марта 2021 13:43
1 982
В Рязани военный избил сослуживца и заставил его рыть могилу, но смог...
В феврале 2021 года 19-летнему контрактнику, который са...
3 марта 11:52
8 685
Техосмотр выйдет из сумрака. Чего ждать от новых правил проверки автом...
В этом году в России изменятся правила техосмотра автом...
2 марта 14:09
6 245
Вековая дубрава под угрозой. На месте «зеленой» зоны в Рязани хотят по...
О том, почему лесной массив в Московском районе больше...
25 февраля 16:29
1
23 703
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России предложили дарить женщинам на 8 Марта тринадцатую зарплату
С такой инициативой в Госдуму обратились представители партии «Коммунисты России». В случае принятия закона Россия станет первой страной с таким правилом.

В России предложили дарить женщинам на 8 Марта тринадцатую зарплату. С такой инициативой в Госдуму обратились представители партии «Коммунисты России», передает РИА Новости.

Коммунисты предложили обязать работодателей накануне праздника выплачивать деньги в качестве социальной поддержки. Как рассказал председатель ЦК партии Максим Сурайкин, в случае принятия закона Россия станет первой страной с таким правилом.

«В среднем женщины-работницы в России получают меньше мужчин, как было и в СССР, — отметил Сурайкин. — Но если в советское время на предприятиях и в организациях этот праздник отмечался широко, то сегодня многие работодатели частного сектора его игнорируют».

Коммунист также добавил, что аналогичную меру социальной поддержки для мужчин можно предусмотреть на 23 февраля.

Фото ru.depositphotos.com