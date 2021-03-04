В России поменяется система сбора налогов

Федеральная налоговая служба в 2021 году внедрит в свою работу систему «Налог-4». Также в работе ФНС появится новая система оценки налогоплательщиков.

В России поменяется система сбора налогов. Об этом сообщила Lenta.ru.

Федеральная налоговая служба в 2021 году внедрит в свою работу систему «Налог-4». Она предназначена для выявления махинаций с НДС и создания цепочки подставных компаний, «накручивающих» входящий налог.

Также в работе ФНС появится новая система оценки налогоплательщиков, которая будет собирать их банковские данные при оказании услуг. Систему будут использовать для упрощения принятия решений о кредите.

В качестве рисков систем эксперты называют возможную утечку данных и появление многоступенчатых проверок контрагентов компаний.