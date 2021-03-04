В Приокском продавали некачественную рыбу

В феврале рязанец обратился в Россельхознадзор и сообщил, что в Приокском продают рыбу без необходимых ветеринарных документов. Специалисты провели проверку и подтвердили факт нарушения около остановки «Бронная».

В феврале рязанец обратился в Россельхознадзор и сообщил, что в Приокском продают рыбу без необходимых ветеринарных документов. Специалисты провели проверку и подтвердили факт нарушения около остановки «Бронная».

«Площадка для продажи этой продукции не зарегистрирована в реестре поднадзорных объектов „Цербер“ и в системе „Меркурий“. Документов, подтверждающих качество рыбы, не оказалось», — сообщили в Россельхознадзоре.

В отношении собственника продукции составили протокол по части 1 статьи 10.8 КоАП. Более 24 килограмма карпа и толстолобика сняли с продажи, чтобы уничтожить.