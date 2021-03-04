В ночь на пятницу в Рязанской области похолодает до -8 градусов
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В ночь на пятницу, 5 марта, в Рязанской области похолодает до -8 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью и днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью -8, -3 градуса, днем -4, +1 градус.