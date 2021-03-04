В Клепиковском районе объявили план «Перехват» для задержания преступницы

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ранее ее уже судили за подобное преступление.

В Клепиковском районе объявили план «Перехват», чтобы задержать преступницу, обокравшую пенсионерку. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

68-летняя жительница Спас-Клепиков рассказала, что из ее тайника пропали 9 500 рублей посте визита незнакомки, которая интересовалась продажей антиквариата. Узнав, что пенсионерка таким не занимается, гостья попросила воды, а потом ушла.

Полицейские установили приметы подозреваемый и описание ее автомобиля. С помощью плана «Перехвата» злоумышленницу задержали, ей оказалась 29-летняя жительница соседнего региона.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК. Ранее ее уже судили за подобное преступление.