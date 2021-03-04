В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках

Депутат Госдумы Инга Юмашева для уменьшения количества абортов предложила запретить проведение процедуры в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетнем без согласия родителей.

В Госдуме предложили запретить аборты в частных клиниках. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутат Госдумы Инга Юмашева для уменьшения количества абортов предложила запретить проведение процедуры в частных клиниках, а также аборты несовершеннолетнем без согласия родителей.

По словам Юмашевой, проведение процедуры только в государственных медучреждениях поможет улучшить статистику и «понимание причин, толкающих женщин на этот шаг».

Также депутат прокомментировала документ, который подписывает женщина перед абортом. «Лист доабортного консультирования» она предложила переименовать в «Лист сохранения беременности».

Кроме того, Юмашева предложила разработать регламент оборота лекарственных абортивных препаратов в свободной продаже и ужесточить ответственность за рекламу абортов.