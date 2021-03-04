Умер солист Brutto Сергей Королев

Сергею было 35 лет, последнее время он боролся с онкологическим заболеванием, в 2019 году перенес сложную операцию.

Умер Сергей Бразил Королев, солист группы Brutto. Об этом сообщили его друзья в соцсетях.

Музыканту было 35 лет, последнее время он боролся с онкологическим заболеванием, в 2019 году перенес сложную операцию.

Brutto (Brutto Nostra) — белорусская панк-рок-группа, основанная в 2014 году Сергеем Михалком, после прекращения существования коллектива «Ляпис Трубецкой».