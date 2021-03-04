\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 06
-6°
Вск, 07
-5°
Пнд, 08
-6°
ЦБ USD 74.43 0.64 06/03
ЦБ EUR 88.93 -0.01 06/03
Нал. USD 74.20 / 74.90 14:32
Нал. EUR 88.55 / 89.25 14:32
Новости
Коронавирус
Публикации
Известны все пары плей-офф. Обзор 22-го тура НХЛ во второй группе «40+...
Игры Ночной хоккейной лиги продолжаются. О матчах 22-го...
4 марта 2021 13:43
1 982
В Рязани военный избил сослуживца и заставил его рыть могилу, но смог...
В феврале 2021 года 19-летнему контрактнику, который са...
3 марта 11:52
8 685
Техосмотр выйдет из сумрака. Чего ждать от новых правил проверки автом...
В этом году в России изменятся правила техосмотра автом...
2 марта 14:09
6 245
Вековая дубрава под угрозой. На месте «зеленой» зоны в Рязани хотят по...
О том, почему лесной массив в Московском районе больше...
25 февраля 16:29
1
23 703
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Умер глава Клетинского сельского поселения Сергей Лысяков
Умер глава Клетинского сельского поселения Касимовского района Сергей Лысяков. Ему было 56 лет.

Умер глава Клетинского сельского поселения Касимовского района Сергей Лысяков. Об этом пишет издательство «Пресса». Он занимал пост главы поселения с 1998 года.

Лысяков начинал свою трудовую деятельность токарем на Клетинском машзаводе, где проработал более 15 лет. Также он был участником боевых действий в Афганистане.

Коллеги говорят, что Сергей Лысяков был грамотным руководителем с активной жизненной позицией. Он отдавал все силы для развития и улучшения качества жизни жителей Клетинского сельского поселения.

Сергею Лысякову было 56 лет.