Умер глава Клетинского сельского поселения Сергей Лысяков

Умер глава Клетинского сельского поселения Касимовского района Сергей Лысяков. Ему было 56 лет.

Умер глава Клетинского сельского поселения Касимовского района Сергей Лысяков. Об этом пишет издательство «Пресса». Он занимал пост главы поселения с 1998 года.

Лысяков начинал свою трудовую деятельность токарем на Клетинском машзаводе, где проработал более 15 лет. Также он был участником боевых действий в Афганистане.

Коллеги говорят, что Сергей Лысяков был грамотным руководителем с активной жизненной позицией. Он отдавал все силы для развития и улучшения качества жизни жителей Клетинского сельского поселения.

Сергею Лысякову было 56 лет.