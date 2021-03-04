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Сибиряка осудят за то, что его собака загрызла годовалую девочку
Сибиряка осудят за то, что его собака загрызла годовалую девочку. После трагедии мужчина сам умертвил собаку. Сибиряк признал свою вину.

Сибиряка осудят за то, что его собака загрызла годовалую девочку. Об этом сообщает кемеровский следком.

31 декабря 2020 года в гости к родителям приехала 40-летняя женщина со своей годовалой дочерью. Она передала ребенка бабушке и вышла во двор. В одной из комнат находилась крупная собака, она не была привязана, вышла из комнаты и напала на ребенка. Девочка скончалась. Ранее собака уже нападала на маленького ребенка. Зная это, 56-летний хозяин дома не обезопасил родственников от животного. После трагедии мужчина сам умертвил собаку.

Сибиряк признал свою вину, уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» передано в суд.