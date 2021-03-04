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Видео: рязанские молодожены выиграли путешествие в шоу на «Пятнице»
Рязанская пара победила на шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница».

Еще одна пара рязанцев стала участниками шоу «Четыре свадьбы» на телеканале «Пятница». Передача вышла в эфир в четверг, 4 марта.

Надежда и Михаил познакомились 8 лет назад по наводке общих друзей. Предложение избраннице мужчина сделал под новый год, положив кольцо под елку.

Торжество проходило на базе отдыха «Ока» в стиле стимпанк. Молодожены выбрали соответствующие стилю свадебные наряды.

Другим участницам выпуска настолько понравилась свадебная церемония, что все поставили высокие оценки рязанской паре. Надежда и Михаил не ожидали победы. В романтическое путешествие пара решила отправиться в Мурманск.

Фото Кристины Луковой.