Рязанец пожаловался на запреты на детских утренниках

Мужчина сообщил, что в детском саду №146 запретили фото- и видеосъемку праздничного утренника, посвященного 8 марта, даже силами сотрудников. В администрации прокомментировали ситуацию.

Рязанец пожаловался на запреты на детских утренниках. Сообщение опубликовали в соцсетях в четверг, 4 марта.

Мужчина сообщил, что в детском саду №146 запретили фото- и видеосъемку праздничного утренника, посвященного 8 марта, даже силами сотрудников.

«Можно объяснить утренник без родителей, но вот тому, чтобы запретить фото и видео съемку, чтобы мамы увидели своих детей хотя бы так, не поддается никакому объяснению», — возмутился рязанец.

В администрации прокомментировали ситуацию.

«Муниципальные дошкольные образовательные учреждения относятся к объектам с ограниченным доступом. Особые ограничения накладывает режим повышенной готовности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции».

«Фото и видеосъёмка на территории детских садов не запрещены. Этот вопрос необходимо заранее обсудить с администрацией учреждения, продумав совместное решение», — также говорится в комментарии.