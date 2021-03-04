Рязанцев предупредили о мокром снеге
Вечером в четверг, 4 марта и ночью в пятницу, 5 марта, ожидается мокрый снег. На дорогах гололедица.
Рязанцев предупредили о мокром снеге. Об этом
Вечером в четверг, 4 марта и ночью в пятницу, 5 марта, ожидается мокрый снег. На дорогах гололедица.
Рязанцев попросили соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.
Автовладельцев призвали быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.