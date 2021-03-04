Рязанцев предупредили о мокром снеге

Вечером в четверг, 4 марта и ночью в пятницу, 5 марта, ожидается мокрый снег. На дорогах гололедица.

Рязанцев предупредили о мокром снеге. Об этом говорится на сайте регионального ГУ МЧС.

Вечером в четверг, 4 марта и ночью в пятницу, 5 марта, ожидается мокрый снег. На дорогах гололедица.

Рязанцев попросили соблюдать правила безопасности: не стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи, деревьями.

Автовладельцев призвали быть внимательными за рулем и соблюдать скоростной режим.