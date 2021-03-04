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Рязанцам рассказали, почему стоит выбрать загородную недвижимость
За последний год в сфере недвижимости наметился тренд на покупку загородного жилья. Тем, кто не готов отказываться от городского ритма, но ищет комфортное место для свободной жизни в гармонии с природой, предложили обратить внимание на жилой комплекс «Окские просторы».

За последний год в сфере недвижимости наметился тренд на покупку загородного жилья. Тем, кто не готов отказываться от городского ритма, но ищет комфортное место для свободной жизни в гармонии с природой, предложили обратить внимание на жилой комплекс «Окские просторы».

ГК «Стройпромсервис» открыла продажи квартир новых форматов в 4 доме комплекса. Цены на квартиры стартуют от 1 млн рублей. Комплекс расположен на границе города и его тихих пригородов, в 5 минутах езды от гипермаркета «Глобус».

«Просторная территория и красота природного ландшафта позволили реализовать в ЖК „Окские просторы“ идею эко-парка. По проекту здесь будут построены 11 жилых домов с этажностью не более 7 этажей. Во дворе есть игровые площадки для детей, прогулочные дорожки, места отдыха для жильцов и их гостей, максимум озеленения», — рассказали в компании.

Подробнее об этом читайте в нашем разделе «Бизнес-новости». Выбрать квартиру можно на сайте.