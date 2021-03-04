Россиян предупредили, какие смс нужно удалить с телефона

Россиян предупредили, какие смс нужно удалить с телефона. Многим приложениям для работы требуется доступ к смс и списку контактов. Этим могут воспользоваться мошенники.

Россиян предупредили, какие смс нужно удалить с телефона. Об этом пишет агентство «Прайм».

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин рассказал, что не стоит хранить во входящих сообщениях или черновиках персональные данные, пароли (даже одноразовые), коды авторизации сосцсетей, а также сообщения, которые могут навредить репутации.

Многим приложениям для работы требуется доступ к смс и списку контактов. Этим могут воспользоваться мошенники.

Чтобы защитить свои данные специалист советует делать резервное копирование, устанавливать двухфакторную верификацию и следить за смс-сообщениями.