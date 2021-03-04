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Работникам Рязанского приборного завода присвоили звания ветеранов труда
На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») 52 работникам присвоили ветеранские звания. В их числе — рабочие, специалисты, руководители.

На Государственном Рязанском приборном заводе (входит в АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех») 52 работникам присвоили ветеранские звания. В их числе — рабочие, специалисты, руководители.

Удостоверения «Ветеран труда завода» и «Заслуженный ветеран труда завода» на торжественном собрании вручил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Он поблагодарил заводчан за профессионализм, ответственность, неравнодушное отношение к общему делу. «В полку „Ветеранов труда завода“ и „Заслуженных ветеранов труда завода“ очередное пополнение, — сказал Борис Виноградов. — За вашими плечами — долгие годы напряженной работы, результаты которой успешно используются в самых лучших образцах российской авиации, в медицине, строительстве, энергетике и других отраслях. Своим опытом, своими бесценными знаниями вы щедро делитесь с молодым поколением заводчан, показывая пример преданного служения выбранному делу. Вам есть чем гордиться, а завод, ставший за эти годы для каждого из вас родным, гордится вами!»

За безупречную работу на предприятии на протяжении более чем 25 лет звания «Ветеран труда завода» удостоены 49 человек.

Почетным званием «Заслуженный ветеран труда завода» отмечены начальник производственно-технического комплекса «Инструментальное производство» Андрей Серебренников, фрезеровщик шестого разряда инструментального цеха Юрий Максюнин и начальник бюро отдела договоров Инна Пряникова. Оно присваивается «Ветеранам труда завода» за добросовестный высокопроизводительный труд. При этом стаж работы на предприятии у мужчин должен составлять 35 лет, а у женщин — 30 лет. Все они должны иметь не менее трех наград (государственные, правительственные, региональные, заводские). Заслуженные ветераны труда завода награждаются памятными подарками, премией и получают ежемесячную доплату. Их имена заносятся в заводскую Книгу почета.