Путин назвал тех, кто толкает детей к суициду, букашками

Владимир Путин прокомментировал ситуацию к подталкиванию детей к суицидам через интернет. Авторов призывов он назвал ублюдками и букашками, которых «раздавить не жалко».

Путин назвал тех, кто толкает детей к суициду, букашками. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин прокомментировал ситуацию к подталкиванию детей к суицидам через интернет. Авторов призывов он назвал ублюдками и букашками, которых «раздавить не жалко».

По словам президента, когда злоумышленник сидит дома перед компьютером, он — «крутой Рэмбо», но когда дело доходит до полиции — «в штаны наложил в прямом смысле этого слова».

Также Путин добавил, что у большинства граждан должно быть понимание опасности этих людей для будущего страны.