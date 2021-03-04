Путин назвал тех, кто толкает детей к суициду, букашками
Владимир Путин прокомментировал ситуацию к подталкиванию детей к суицидам через интернет. Авторов призывов он назвал ублюдками и букашками, которых «раздавить не жалко».
Путин назвал тех, кто толкает детей к суициду, букашками. Об этом
Владимир Путин прокомментировал ситуацию к подталкиванию детей к суицидам через интернет. Авторов призывов он назвал ублюдками и букашками, которых «раздавить не жалко».
По словам президента, когда злоумышленник сидит дома перед компьютером, он — «крутой Рэмбо», но когда дело доходит до полиции — «в штаны наложил в прямом смысле этого слова».
Также Путин добавил, что у большинства граждан должно быть понимание опасности этих людей для будущего страны.