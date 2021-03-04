От коронавируса скончались еще двое рязанцев

Общее число заражений достигло 24 730. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

За сутки в Рязанской области зарегистрировали еще 61 случай коронавируса. Об этом в четверг, 4 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Общее число заражений достигло 24 730. За сутки вылечились 74 пациента, всего 22 782. Умерли 2 человека, всего 306.

В России за сутки выявили 11 385 случай заражения, всего 4 290 135. За сутки выздоровели 16 123 пациента, всего 3 869 857. Скончались 475 человек, всего 87 823.