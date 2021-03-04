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«Новые люди» продлили прием заявок на «Марафон идей» в Рязанской области
В рамках конкурса любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, области или всей России.

«Новые люди» продлили до 12 марта сбор заявок на конкурс «Марафон идей» в Рязанской области, сообщает пресс-служба партии.

В рамках конкурса любой желающий может предложить, как улучшить жизнь своего города, области или всей России.

«Со всей страны нам присылают очень много интересных инициатив, ежедневно к нам продолжают поступать сотни заявок. Мы рассмотрим все предложения и выберем лучшие. Победители конкурса получат средства на реализацию своих проектов», — сообщил председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По словам руководителя исполкома партии Александра Даванкова, идеи жителей Рязанской области заинтересовали руководство партии. Поэтому 22 марта он планирует посетить Рязань и лично пообщаться с авторами проектов.

«Жители нашей области очень креативные и инициативные, поэтому заявки поступают с абсолютно разными идеями. Надеюсь, многие из них выйдут в финал, и проекты будут реализованы», — рассказал руководитель регионального отделения партии «Новые люди» Артур Завьялов.

До 12 марта принять участие в конкурсе можно заполнив заявку на сайте. Авторы лучших идей получат до 300 тысяч рублей на свои проекты.

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Ранее сообщалось, что в марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.