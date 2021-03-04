На четырех рязанских улицах отключили холодную воду

Воды не будет на время ремонта на водопроводе. Об этом сообщили в мэрии.

Утром в четверг, 4 марта, на четырех рязанских улицах отключили холодную воду из-за аварии. Об этом сообщили в мэрии .

На время ремонта на водопроводе — до 17:00 — воды не будет по следующим адресам:

улица Новоселов, дома 10, 12, 14/16;

улица Советской Армии, дома 18, 20, 22, 24, 26, 28/7, 2, 2 корпус 1, 4, 4 корпус 1, 6, 6 корпус 1, 8, 10, 12;

улица Зубковой, дом 6 корпус 1.

Кроме того, до окончания работ воды не будет в домах 17 и 18 по улице Юбилейной.