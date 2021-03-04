Мэрия пригрозила рязанцам штрафами за уборку снега

Жительнице частного дома по улице Дачной в Приокском пришло уведомление, в котором говорится, что физические лица обязаны содержать прилегающую к дому территорию в пять метров от границ участка. Пешеходные дорожки необходимо убирать от снега один раз в неделю.

Мэрия пригрозила рязанцам штрафами за уборку снега. Информация об этом появилась в соцсетях в четверг, 4 марта.

Жительнице частного дома по улице Дачной в Приокском пришло уведомление, в котором говорится, что физические лица обязаны содержать прилегающую к дому территорию в пять метров от границ участка. Пешеходные дорожки необходимо убирать от снега один раз в неделю.

«Управление по делам территории Рязани» ссылается на Правила благоустройства территории, утвержденные решением гордумы. За невыполнение работ по уборке предусмотрена административная ответственность.

«Обращаю внимание на то, что собственники домов по большей части чистят тротуары и дорожки гораздо лучше администрации, а также чистят въезды к домам, во дворы и на парковки. И только благодаря этим усилиям, машины могут разъезжаться на узкой улице», — написала рязанка.