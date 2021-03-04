Банк «Открытие»: две трети россиян считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает

Опрос проведен банком «Открытие» 26 февраля — 2 марта по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

Женщинам, чтобы чувствовать себя финансово независимыми, достаточно зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. При этом почти половина мужчин (47%) считает, что женщинам вообще лучше не работать. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» к Международному женскому дню 8 марта.

55% мужчин считают, что главная роль женщины — мать и хранительница очага. Даже в Москве и Московской области такой точки зрения придерживаются 49%. Наиболее популярен такой «традиционный» взгляд на место женщины в обществе у мужского населения на Северном Кавказе и в Приволжском федеральном округе (по 64%). Наименее — у жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области (38%), а также на Северо-Западе (43%).

При этом среди женщин лишь 37% считают своим главным предназначением материнство и домашнее хозяйство. Большинство представительниц прекрасного пола (51%) полагают, что женщина сама вправе решать, какая роль в обществе для нее будет главной. Среди лидеров эмансипации Петербург (67%), Северо-Западный округ (62%) и Дальний Восток (60%). В Московском регионе такой точки зрения придерживаются 54% женщин. Меньше всего женщин оставляют за собой право на выбор социальной роли в Южном федеральном округе (46%).

В свою очередь, лишь 21% мужчин оставляют за женщиной безусловное право выбора своей роли в обществе. 6% россиянок и 10% россиян заявили, что женщина прежде всего должна быть другом и партнером. 11% мужчин и лишь 3% женщин — что женой и любовницей. Только 2% женщин и 1% мужчин считают главной ролью женщины профессиональную реализацию.

59% женщин и 46% мужчин полагают, что мужчина должен содержать любимую женщину только по обоюдному согласию. 35% женщин и 39% мужчин согласны с тем, что мужчина обязан содержать женщину. Равенство полов в финансовом вопросе признают только 4% россиянок и 10% россиян. Лишь 2% женщин и 5% мужчин считают, что полная финансовая зависимость женщины от своего партнера разрушает отношения.

Доля мужчин (47%), которые считают, что женщине лучше не работать, вдвое превышает долю женщин (22%), который придерживаются такой точки зрения. Взгляды полов на мотивы работы женщин вообще существенно расходятся. 45% женщин и только 28% мужчин уверены, что женщина должна работать ради финансовой независимости, 33% россиянок и 24% россиян — для самовыражения женщины. При этом 36% мужчин и лишь 19% женщин полагают, что женщина должна работать только в крайнем случае, если нет другой возможности обеспечить себя и детей. 3% россиянок и 11% россиян заявили, что женщина должна заниматься исключительно детьми и семьей.

Более двух третей всех опрошенных мужчин (72%) и женщин (68%), считают, что женщина имеет право тратить больше, чем зарабатывает. Примерно половина из них согласны с тем, что делать это она может с позволения мужчины, другая половина назвала возможность жить не по средствам естественной привилегией женщины.

Большинство респондентов (60-62%), независимо от пола, считают, что женщина, чтобы чувствовать себя финансово независимой, должна зарабатывать от 40 до 100 тысяч рублей в месяц. Хотя мужчины в целом оценили порог доходов для финансовой независимости женщин ниже, чем сами представительницы прекрасного пола.

Среди женщин достаточным уровнем своей финансовой независимости доходы 20-40 тысяч рублей назвали 13%, 40-60 тысяч рублей — 21%, 60-80 тысяч — 22%, 80-100 тысяч — 19%, 100-200 тысяч — 17%, от 200 тысяч рублей и выше — 8%.

Среди мужчин достаточным уровнем финансовой независимости женщин доходы 20-40 тысяч рублей назвали 19%, 40-60 тысяч рублей — 30%, 60-80 тысяч — 14%, 80-100 тысяч — 16%, 100-200 тысяч — 12%, от 200 тысяч рублей и выше — 9%.

*Опрос проведен банком «Открытие» 26 февраля — 2 марта по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.