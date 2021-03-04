А что в кино? «Белый снег», «Рашн Юг» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Спортивная драма «Белый снег» режиссера Николая Хомерики основана на реальных событиях. Комедия режиссера Романа Каримова «Гуляй, Вася! Свидание на Бали» является продолжением фильма «Гуляй, Вася» 2017 года.

Фильм «Рашн Юг» рассказывает о девушке с побережья Черного моря, которая стала объектом внимания сразу для трех потенциальных женихов.

Фантастический фильм «Пара из будущего» рассказывает о супругах, пытающихся разрушить собственные отношения, для чего перемещается во времени на двадцать лет назад.

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