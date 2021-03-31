«Яндекс» сменил логотип впервые за 13 лет

Интернет-холдинг «Яндекс» поменял логотип. На главной странице портала появился новый знак — буква Я в красном круге. Также, изменился шрифт надписи, а поисковая строка больше не повторяет форму стрелки.

«Яндекс» сменил логотип впервые за 13 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Интернет-холдинг «Яндекс» поменял логотип. На главной странице портала появился новый знак — буква Я в красном круге. Также, изменился шрифт надписи, а поисковая строка больше не повторяет форму стрелки.

Дизайн-директор «Яндекса» Геннадий Лохтин отметил, что логотип не менялся почти 13 лет, тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили.

«Логотип — часть новой айдентики „Яндекса“. Знак можно будет увидеть в интерфейсах и в жизни, например на сумках курьеров. Шрифт будет использоваться в логотипах сервисов», — говорится в сообщении компании.