«Волгу» рязанского предпринимателя арестовали за долги

Рязанцам напомнили, что проверять наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств можно на сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств».

Рязанский предприниматель не платил налоги. У его организации накопился долг более чем на 600 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Приставы выяснили, что юрлицу принадлежит «Волна» 2007 года выпуска. Машину арестовали.

Рязанцам напомнили, что проверять наличие возбужденных в отношении себя исполнительных производств можно на сайте ФССП России в разделе «Банк данных исполнительных производств».