В Шацке агрессивных собак забрали у хозяйки

В среду, 31 марта, работники сасовского приюта забрали агрессивных собак у жительницы Рабоче-Крестьянской улицы. Животные неоднократно нападали на людей, а хозяйка не реагировала на возмущения соседей. Пять из семи собак забрали в приют.

В Шацке агрессивных собак забрали у хозяйки и поместили в приют. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

В среду, 31 марта, работники сасовского приюта забрали агрессивных собак у жительницы Рабоче-Крестьянской улицы. Животные неоднократно нападали на людей, а хозяйка не реагировала на возмущения соседей. Жители пожаловались в администрацию города.

«Долго хозяйка не соглашалась отдавать своих питомцев. Я приезжала к ней с участковым на беседу. В итоге договорились, что пять из семи собак, самых агрессивных, забирают в приют, двух ей оставят», — рассказала глава городского поселения Вера Булгакова.

Хозяйку предупредили: если снова будут жалобы, оставшихся собак тоже заберут.

Напомним, ранее стая агрессивных собак напала на жительницу Шацка.