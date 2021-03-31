В Рыбном закроется налоговая
С четверга, 1 апреля, территориально-обособленное рабочее место налоговой инспекции Рязанской области по Рыбновскому району прекращает принимать граждан.
В Рыбном закроется налоговая. Об этом
С четверга, 1 апреля, территориально-обособленное рабочее место налоговой инспекции Рязанской области по Рыбновскому району прекращает принимать граждан.
Налогоплательщики Рыбновского района будут обслуживаться в Межрайонной инспекции ФНС России №6 по Рязанской области по адресу: Рязань, Славянский проспект, дом №5.