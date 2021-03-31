В Рязанской области смягчили коронавирусные ограничения

В Рязанской области смягчили коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение губернатора № 83 опубликовали в среду, 31 марта.

В Рязанской области смягчили коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение губернатора № 83 опубликовали в среду, 31 марта.

Согласно документу, режим самоизоляции обязаны соблюдать только неработающие рязанцы старше 65 лет.

Людям с хроническими заболеваниями и работающим пенсионерам ограничения становятся рекомендательными.

Также документом до 18 апреля продляется запрет на работу общепита с 1:00 до 6:00. При этом им разрешают работать на вынос.