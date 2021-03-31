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В Рязанской области началось весеннее половодье
В населенных пунктах организованно дежурство пожарно-спасательных подразделений. В ведомстве разработали план прикрытия населенных пунктов во время половодья. 22 единицы техники будут передислоцированы и заступят на дежурство.

В Рязанской области началось весеннее половодье. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

Во всех населенных пунктах, которые могут быть отрезаны водой во время весеннего половодья, организуют дежурство пожарно-спасательных подразделений.

В МЧС разработали план прикрытия населенных пунктов во время половодья. 22 единицы техники будут передислоцированы и заступят на дежурство.

Пять пожарных расчетов уже заступило на дежурство в деревнях Дмитиревка, Ширино, Красная Яблонька Сапожковского района, село Липовка Сасовского района, село Шелемишево, деревня Ураково Скопинского района, деревня Осиновка и Малое Самарино Ряжского района.

Помимо пожарной безопасности подразделение может оказать помощь и на воде: автомобили оснащены средствами спасения на воде, пожарные прошли специальную подготовку.

В ведомстве отметили, что в населенных пунктах также дежурят добровольные пожарные.