В Рязанском агроуниверситете откроют новый специализированный класс «Пегас-Агро»

Врио ректора Рязанского агротехнологического университета Александр Шемякин и руководитель компании-дилера техники «Пегас-Агро» — ООО «ТСК» Алексей Дьяконов подписали соглашение об оборудовании в университете учебного класса современной сельскохозяйственной техники.

В конце марта делегация Рязанской области в составе зампреда правительства Дмитрия Филиппова, главы минсельхоза Бориса Шемякина, врио ректора Рязанского агротехнологического университета Александра Шемякина и руководителей сельхозпредприятий посетила завод «Пегас-Агро» в Самаре — крупнейшее в России предприятие по производству уникальной сельскохозяйственной техники.

В рамках делового визита Александр Шемякин и руководитель компании-дилера техники «Пегас-Агро» — ООО «ТСК» Алексей Дьяконов подписали соглашение об оборудовании в университете учебного класса современной сельскохозяйственной техники.