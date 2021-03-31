В Рязани временно изменили схему движения троллейбуса №10

Из-за работ на участке водопровода в районе дома №8 по улице Великанова здесь закрыли движение транспорта. Об этом сообщили в мэрии.

С 9:00 среды, 31 марта, в Рязани временно изменили схему движения троллейбуса №10. Об этом сообщили в мэрии.

Из-за работ на участке водопровода в районе дома №8 по улице Великанова здесь закрыли движение транспорта. Троллейбус №10 проедет по маршруту №4.

Кроме того, маршрутка №88 от конечной остановки на улице Крепской проедет по Народному бульвару, далее по своей схеме.

Предварительные сроки проведения работ — до 17:00 31 марта.