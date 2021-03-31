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В Рязани потерялся ребенок, его нашли полицейские
Полицейские всю ночь патрулировали улицы. Мальчик вышел на связь в 6 утра.

В 23:05 вторника, 30 марта, жительница Дашково-Песочни позвонила в полицию и рассказала, что ее 11-летний сын не вернулся домой после прогулки и не выходит на связь. По словам женщины, мальчик был у друга, но уже ушел оттуда.

Оперативники опросили соседей, учителей и друзей ребенка. Всю ночь они патрулировали район, пытаясь его найти. Около 6 часов утра мальчику в очередной раз попытались позвонить, телефон оказался включенным и он ответил.

«Испуганный ребенок рассказал, что он находится в подъезде одного из домов по улице Зубковой, очень замерз, хочет есть и спать», — говорится в сообщении регионального УМВД.

Мальчика нашли и отвезли домой, сейчас его жизни ничего не угрожает. С родителями работают полицейские, они выясняют причины произошедшего.