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В Рязани подвели итоги регионального этапа смотра-конкурса «Россия — футбольная страна»
В декабре 2020 года РФС объявил о старте всероссийского смотра-конкурса среди организаторов массового футбола «Россия — футбольная страна». Он проходит в три этапа: региональный завершился в конце марта и определил лучшие работы в субъектах России.

В декабре 2020 года РФС объявил о старте всероссийского смотра-конкурса среди организаторов массового футбола «Россия — футбольная страна». Он проходит в три этапа: региональный завершился в конце марта и определил лучшие работы в субъектах России.

На межрегиональном этапе, который продлится до 11 апреля, отберут лучшие заявки среди региональных федераций футбола. Заключительный, национальный этап, определит победителей конкурса. Они получат призы от РФС и сборной России, денежные гранты и приглашение на финал Бетсити Кубка России для награждения.

Итоги регионального этапа смотра-конкурса «Россия — футбольная страна»:

  • Номинация № 1 «Лучший проект в области развития массового футбола»
    • 1-е место — Кубок Русской кожи по мини-футболу (РКЛФ);
    • 2-е место — Традиционный турнир любителей футбола (ТТЛФ).
  • Номинация № 2 «Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ОВЗ»
    • 1-е место — Сила слабых начинается с доброты сильных.
  • Номинация № 3 «Лучший проект в области развития массового футбола среди женщин»
    • 1-е место — Александро-Невский;
    • 2-е место — ТТЛФ.
  • Номинация № 4 «Лучшая любительская лига»
    • 1-е место — ТТЛФ;
    • 2-е место — ЛФЛ.
  • Номинация № 5 «Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола»
    • 1-е место — «Элекс-Фаворит».
  • Номинация № 7 «Лидер в области развития массового футбола»
    • 1-е место — РКЛФ;
    • 2-е место — ТТЛФ;
    • 3-е место — «Белая трость».