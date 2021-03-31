В Рязани подвели итоги регионального этапа смотра-конкурса «Россия — футбольная страна»
В декабре 2020 года РФС объявил о старте всероссийского смотра-конкурса среди организаторов массового футбола «Россия — футбольная страна». Он проходит в три этапа: региональный завершился в конце марта и определил лучшие работы в субъектах России.
В декабре 2020 года РФС объявил о старте всероссийского смотра-конкурса среди организаторов массового футбола «Россия — футбольная страна». Он проходит в три этапа: региональный завершился в конце марта и определил лучшие работы в субъектах России.
На межрегиональном этапе, который продлится до 11 апреля, отберут лучшие заявки среди региональных федераций футбола. Заключительный, национальный этап, определит победителей конкурса. Они получат призы от РФС и сборной России, денежные гранты и приглашение на финал Бетсити Кубка России для награждения.
Итоги регионального этапа смотра-конкурса «Россия — футбольная страна»:
- Номинация № 1 «Лучший проект в области развития массового футбола»
- 1-е место — Кубок Русской кожи по мини-футболу (РКЛФ);
- 2-е место — Традиционный турнир любителей футбола (ТТЛФ).
- Номинация № 2 «Лучший проект в области развития массового футбола среди лиц с ОВЗ»
- 1-е место — Сила слабых начинается с доброты сильных.
- Номинация № 3 «Лучший проект в области развития массового футбола среди женщин»
- 1-е место — Александро-Невский;
- 2-е место — ТТЛФ.
- Номинация № 4 «Лучшая любительская лига»
- 1-е место — ТТЛФ;
- 2-е место — ЛФЛ.
- Номинация № 5 «Лучший любительский клуб (команда) в области развития массового футбола»
- 1-е место — «Элекс-Фаворит».
- Номинация № 7 «Лидер в области развития массового футбола»
- 1-е место — РКЛФ;
- 2-е место — ТТЛФ;
- 3-е место — «Белая трость».