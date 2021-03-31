В Рязани подвели итоги регионального этапа смотра-конкурса «Россия — футбольная страна»

В декабре 2020 года РФС объявил о старте всероссийского смотра-конкурса среди организаторов массового футбола «Россия — футбольная страна». Он проходит в три этапа: региональный завершился в конце марта и определил лучшие работы в субъектах России.

В декабре 2020 года РФС объявил о старте всероссийского смотра-конкурса среди организаторов массового футбола «Россия — футбольная страна». Он проходит в три этапа: региональный завершился в конце марта и определил лучшие работы в субъектах России.

На межрегиональном этапе, который продлится до 11 апреля, отберут лучшие заявки среди региональных федераций футбола. Заключительный, национальный этап, определит победителей конкурса. Они получат призы от РФС и сборной России, денежные гранты и приглашение на финал Бетсити Кубка России для награждения.

Итоги регионального этапа смотра-конкурса «Россия — футбольная страна»: