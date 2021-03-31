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В России долги продавцов квартир предложили переписывать на покупателей
Законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда». Речь идет о долгах за управление, содержание, текущий ремонт, а также коммунальные услуги (например, водоснабжение, отопление).

В России долги продавцов квартир предложили переписывать на покупателей. Об этом пишут «Известия».

Законопроект подготовила и направила в Минстрой ассоциация «ЖКХ и городская среда».

Речь идет о долгах за управление, содержание, текущий ремонт, а также коммунальные услуги (например, водоснабжение, отопление).

«Граждане, приобретая жилье, как правило, не интересуются чужими долгами, а бывшие собственники зачастую пропадают, не выплатив долги», — объяснил заместитель генерального директора ассоциации «ЖКХ и городская среда» Дмитрий Гордеев.

По словам Гордеева, поправки простимулируют покупателей квартир запрашивать у продавцов справки об отсутствии долгов. Если задолженность есть, то приобретатель будет заинтересован в том, чтобы она была погашена — за счет продавца или скидки на жилье.