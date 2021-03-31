В РГАТУ прошла весенняя сессия для учеников «Агрошколы» и «Агроклассов»

В Рязанском агроуниверситете прошла очная весенняя сессия для учащихся «Агрошколы» и «Агроклассов». Участниками стали 100 учеников 9-11 классов школ из 11 районов области.

В Рязанском агроуниверситете прошла очная весенняя сессия для учащихся «Агрошколы» и «Агроклассов». Участниками стали 100 учеников 9-11 классов школ из 11 районов области.

«Проект „Агрошкола“ реализуется в регионе с 2016 года. На сегодняшний день в целях дальнейшего развития системы непрерывного аграрного образования „школа-колледж-вуз“, а также повышения качества подготовки специалистов для сельскохозяйственного производства региона университет осуществляет новый формат сетевого взаимодействия на базе школ, расположенных вблизи крупных и эффективных предприятий региона, — „Агрокласс“», — рассказали в пресс-службе вуза.

В ходе весенний сессии для школьников провели мастер-классы, их познакомили с программой Всероссийского конкурса «АгроНТИ — 2021». На площадке «Агророботы» школьники управляли машинами-роботами, пытались преодолеть препятствие, убрать сено и при этом не задеть близ стоящие машины. В направлении «Агрокоптеры» ученикам показали, как надо программировать специальные траектории для квадракоптеров. Со специализированным программным обеспечением школьников ознакомил руководитель площадки «Агрокосмос», а на направлении «Агрометео» научили работать с данными, полученными в режиме реального времени с компактной и современной метеостанции.

«На сегодняшний день университет, сельские школы и техникумы активно взаимодействуют между собой в плане подготовки кадрового потенциала для наукоемкого аграрного производства и решать этот вопрос университету помогают крепкие связи с передовыми сельхозпредприятиями», — добавили в вузе.