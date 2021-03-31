В Мытищах погиб мужчина, отстреливающийся от росгвардейцев

В Мытищах погиб 61-летний Владимир Барданов, который стрелял по росгвардейцам. Об этом переделает РИА Новости.
Известно, что утром 30 марта в дом мужчины в поселке Новые Вешки пришли сотрудники МВД и ФСБ, чтобы проверить его причастность к незаконному обороту оружия. Барданов открыл огонь из автомата и бросил две гранаты в полицейских. После этого он забаррикадировался в доме вместе с родными.
Спецоперация продолжалась весь день, во время перестрелки неопасное ранение получил один из спецназовцев. Мужчина выпустил из коттеджа дочь и двоих внуков, но сам не сдался.
Во время штурма в доме начался пожар. По одной из версий, пенсионер сам его устроил, чтобы скрыть улики. По другой — возгорание началось после обстрела термобарическими гранатами.
Тело мужчины обнаружили, оно сильно обгорело, назначена экспертиза.
Возбуждено уголовное дело по статье о «Покушении на жизнь сотрудника правоохранительных органов».