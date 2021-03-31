В четверг в Рязанской области потеплеет до +11 градусов
В четверг, 1 апреля, в Рязанской области будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В четверг, 1 апреля, в Рязанской области будет облачно. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, ожидается небольшой дождь, на дорогах местами гололедица. Ветер западный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, ночью местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью +1, +6 градусов; днем +6, +11 градусов.