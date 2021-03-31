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Уровень воды в Оке поднялся еще на восемь сантиметров
В ближайшие сутки прогнозируется подтопление низководных мостов у деревень Ширино, Красная Яблонька, Скит Свято-Даниловского монастыря Сапожковского района. Спланировано функционирование лодочных переправ.

По состоянию на среду, 31 марта, уровень в Оке поднялся на 8 см в черте Рязани и составляет 9 см выше нулевой отметки гидрологического поста. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В районе Старой Рязани уровень воды в Оке повысился на 13 см и составляет 100 см.

В районе Касимова уровень воды в Оке повысился на 3 см и составляет 77 см.

На Мокше в черте Кадома уровень воды повысился на 2 см и составляет 158 см.

В Проне в черте Быкова уровень воды повысился на 17 см и составляет 247 см.

В районе Деулина уровень воды в Пре не изменился, он составляет 110 см.

В районе Троицы уровень воды в Ранове повысился на 69 см и составляет 409 см. На реке вода на льду.

У Скопина уровень воды в Верде повысился на 21 сантиметр, общий уровень составил 174 см.

В Скопинском районе в результате подъема воды в Ранове подтопило низководный мост у Шелемишева. В Ряжске подтоплен мост через Хупту.

В ближайшие сутки прогнозируется подтопление низководных мостов у деревень Ширино, Красная Яблонька, Скит Свято-Даниловского монастыря Сапожковского района. Спланировано функционирование лодочных переправ.