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Троих рязанцев осудят за кражу нефти
По данным следствия, в 2018 году знакомый обвиняемых приметил в лесу между населенными пунктами Мурмино, Долгинино, Борисково и Северный подходящее место для присоединения к магистральному нефтепродуктопроводу и предложил мужчинам пойти на преступление. Те согласились.

Троих жителей Рязанской области осудят за кражу нефти. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в 2018 году знакомый обвиняемых приметил в лесу между населенными пунктами Мурмино, Долгинино, Борисково и Северный подходящее место для присоединения к магистральному нефтепродуктопроводу и предложил мужчинам пойти на преступление. Те согласились.

Пока одни из подозреваемых — егерь Рязанского межрайонного общества охотников — наблюдал за обстановкой, второй — сварщик — сделал незаконную врезку и подсоединил шланг, через который они перекачивали нефть в канистры. Злоумышленники похитили не менее 6 тысяч литров топлива на общую сумму более 240 тысяч рублей.

Кроме того, своими действиями рязанцы причинили АО «Транснефть — Верхняя Волга» вред на сумму более 100 тысяч рублей — деньги потратили на ликвидацию незаконной врезки. На имущество обвиняемых наложили арест на сумму 4 млн рублей.

В зависимости от роли каждого мужчины им предъявили обвинение по пунктам «а», «б» части 4 статьи 215.3 УК, а также пункту «б» части 3 статьи 158 УК. При содействии сотрудников УФСБ материалы направили в суд.

«Ранее организатор и один из соучастников преступления осуждены каждый к 3 годам лишения свободы условно», — говорится в сообщении.