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Студенты РГАТУ прошли обучение во Всероссийской школе руководителей сельхозотрядов
РГАТУ представляли Александра Фетисова — командир сводного студенческого специализированного отряда и Дарья Хисматулина — боец сводного зооветеринарного отряда.

Представители Рязанского агротехнологического университета прошли обучение во Всероссийской школе руководителей студенческих сельскохозяйственных отрядов, организованной на базе международного детского молодежного центра «I&Camp» Крыма.

В школу приехали 170 участников из 40 регионов — командиры, комиссары и бойцы студенческих сельхозотрядов. РГАТУ представляли Александра Фетисова — командир сводного студенческого специализированного отряда и Дарья Хисматулина — боец сводного зооветеринарного отряда.

Образовательную программу разделили на три дня. В рамках школы прошла профильная подготовка командного состава отрядов: тренинги, мастер-классы, деловые игры, проектная деятельность. За «круглым столом» участники обменялись полученными на практике знаниями и опытом по организации работы студенческих отрядов.

«Знания, полученные в школе, участники смогут применить на практике уже совсем скоро. Впереди третий трудовой семестр, в период которого они будут оказывать помощь предприятиям агропромышленного комплекса региона и страны», — рассказали в вузе.