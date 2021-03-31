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Студентам рязанского агроуниверситета провели экскурсию в Музее истории ВДВ
Как рассказали в пресс-службе вуза, студенты посетили экспозиционные и выставочные залы, раскрывающие историю создания и развития Вооруженных Сил страны, историю и повседневную деятельность училища имени Маргелова.

Для студентов факультета дополнительного профессионального и среднего профессионального образования РГАТУ организовали экскурсию в рязанский Музей истории ВДВ.

Как рассказали в пресс-службе вуза, студенты посетили экспозиционные и выставочные залы, раскрывающие историю создания и развития Вооруженных Сил страны, историю и повседневную деятельность училища имени Маргелова.

«С огромным интересом они осмотрели залы с автомобильной техникой, мобильные ремонтные мастерские, посетили диораму „Высота 776“, посвященную подвигу десантников 6-й роты Псковского 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ», — говорится в сообщении.

Кроме того, студентов заинтересовала экспозиция знамен воздушно-десантных дивизий и бригад, которые участвовали в Великой Отечественной войне, боевых орденов и медалей воинов-десантников, а также образцов отечественного и иностранного стрелкового оружия, парашютов и других экспонатов. Экскурсоводы рассказали о боевой и миротворческой деятельности личного состава ВДВ в Афганистане, Чечне, Абхазии, Югославии.

«Экскурсия стала продолжением планомерной работы по патриотическому воспитанию студентов в рамках социального проекта „Я-ПАТРИОТ“, стартовавшего в январе 2021 года», — добавили в пресс-службе.