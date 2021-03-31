Совфед одобрил закон о президентских сроках

Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках. Документ дает Владимиру Путину право вновь претендовать на два срока.

Совет Федерации одобрил закон о президентских сроках. Документ дает Владимиру Путину право вновь претендовать на два срока, передает РИА Новости.

В законе «О выборах президента России» закрепляется положение о том, что на этот пост может быть избран гражданин России не моложе 35 лет, постоянно проживающий в стране не менее 25 лет и никогда не имевший иностранного гражданства или вида на жительство в другой стране. Исключение — кандидаты, которые раньше были гражданами другого государства, если оно принято в состав России.

Документ также уточняет положение Конституции, ограничивающее пребывание на посту президента двумя сроками, — оно не применяется к главе государства, который занимал эту должность на момент вступления поправки в силу.

Расширяется перечень ограничений для избрания депутатов Госдумы. Теперь осужденные за некоторые преступления средней тяжести не смогут претендовать на избрание в течение пяти лет со дня снятия или погашения судимости.